أمين صندوق الزمالك يرد على الشائعات ويكشف ضغوط ما قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك على الرد وتوضيح بعض الحقائق، وكشف في الوقت ذاته الضغوط التي تعرض لها لاعبو الزمالك قبل مباراة القمة الأخيرة والتي خسرها الفريق 5-3 أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وقال طارق جبريل أمين تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" "تلك هي كرة القدم، برشلونة خسر 8، كنا أحسن فريق في مصر في كرة اليد ونجد أنفسنا نخسر من فريق ضعيف، هذا يحدث في الرياضة، لكن فريق الزمالك متماسك ولا يوجد أي مشاكل".

وأضاف "قيل أن هناك انقسامات داخل الفريق وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، الزمالك فريق متماسك، وهناك عمل يتم دون أي مشاكل، القمة مباراة وعدت، لا يوجد مشاكل داخلية ولا مشاكل بين اللاعبين ولجنة الزمالك".

وأكمل "قيل أن كارتيرون هرب وجلس مع مسؤولي أحد الأندية، لماذا يتم اثارة تلك الأخبار المغلوطة؟، أمر غريب جدا أن هناك من هو منتمي للزمالك ويصدر أخبار غير صحيحة، لو الأمر خرج من منافسي الزمالك قد يكون طبيعيا".

واستمر "عندما نخرج ونوضح الأمور في الإعلام نجد انتقادات كبيرة، وعندما لا نتحدث يقولون أين أنتم، هناك شائعات بأن المجلس فشل في تجديد عقود بعض اللاعبين وأن هناك رفض من اللاعبين، هذا لم يحدث، هناك 8 لاعبين نعمل لتجديد عقودهم، لكن لم يحدث أي رفض من أحد، نحن في مرحلة مفاوضات وجلسات ودية، لا يوجد مشاكل".

وتابع "قالوا أن أبوجبل لا يريد التجديد مع الزمالك وطلب مبلغ خرافي، هذا غير صحيح بالمرة، سوف نعلن لو هناك أمر تم أو لم يتم، لكن لماذا تصدير الشائعات؟".

وشدد "لا اريد التحدث كثيرا في مهاترات عن التسريبات، في النهاية خسرنا مباراة أمام الأهلي والأمر انتهى، الزمالك فريق "رجالة"، وطبيعي يتكلموا في "أكل عيشهم"، كان هناك ضغوط أكبر على الزمالك من الأهلي عكس ما كان يقال في الإعلام".

وفسر "كان هناك ضغوط طبيعية على لاعبي الزمالك عند مواجهة فريق بحجم الأهلي، لكن كان هناك ضغوط إضافية مثل عدم الاستقرار، رغم المحاولات التي قمنا بها على مدار 6 أشهر والجميع شعر بذلك، مع اقتراب نهاية المدة وكذلك الانتخابات حدث هناك قلق قبل المباراة بالتأكيد".

وصرح "نحن بشر، من الصعب منع أي لاعب من التفكير في مستقبله ومستقبل النادي ومن سيأتي لمجلس الإدارة بعد الانتخابات، وهل سيكون مرضي عنهم أم لا، الأمر متعلق باللاعبين والجهاز الفني، هذا طبيعي".

وقال "كارتيرون لم يصدر منه أي تعليق عما سيحدث مستقبلا فيما يخص تغيير اللجنة والانتخابات، أعتقد أن جزء من اللاعبين يفكرون في هذا الأمر، في النهاية سير مباراة القمة كان مفاجأة للجميع".

وعاد ليؤكد "لو كان هناك 15 دقيقة إضافية في مباراة القمة لتغير الوضع".