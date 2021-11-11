خاص.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراته في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول أن نادي بيراميدز يطالب بتأجيل مباراته أمام مانيما انيون الكونغولي في الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفدرالية.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "بيراميدز أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراته المقبلة في الكونفدرالية".

وأضاف: "لجنة مسابقات الأندية بكاف لم ترد على طلب بيراميدز حتى الآن".

وأكمل: "طلب بيراميدز ليس الوحيد، هناك ناديان طلبا التأجيل وهما نواذيبو الموريتاني وشبيبة الساورة الجزائري".

وأتم المصدر قائلا: "قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس العرب سيتم الإعلان عنها يوم يوم 20 نوفمبر الجاري، ولم يتحدد موقف لاعبي بيراميدز حتى الآن".

ومن المقرر أن يطير بيراميدز إلى جمهورية الكونغو لمواجهة مانيما انيون يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.

يُذكر أن التوقف الدولي المقبل سيكون خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل لمشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب بقطر.