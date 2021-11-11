مسؤول الزمالك يعلق على تصريحات حكم القمة ويكشف قضايا "مجهولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أزمات واجهت الزمالك مؤخراً، بجانب ظهور قضايا من لاعبين مجهولين بالنسبة له، وقام بتفسير تصريحات حكم القمة محمد عادل التي أثارت الجدل مؤخراً.

وقال أمين صندوق الزمالك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "نعمل لصالح النادي، ندفع ملايين الجنيهات في قضايا خارجية ضد النادي".

وصرح "كان يمكن أن لا ندفع مليما ونوجه تلك الأموال لمستحقات اللاعبين في الكرة والألعاب الأخرى والأعضاء، (كنا قلنا السبب فيهم يدفع)، لكن لم نفعل هذا".

واستمر "يقولون لنا لماذا لم تتعاقدوا مع 20 صفقة او لم تقوموا بالتجديد للاعب بمبلغ كبير، (ناس قعدة على مصاطب وبتقول اي كلام ومحدش عارف ايه المشاكل ومنع القيد وخلافه)".

وإضاف "قمنا بحل 8 قضايا من 16 قضية تخص المجلس السابق وقضية أخرى تخص اللجنة السابقة، دفعنا أموال كثيرة جدا كان يمكن أن نحل بها مشاكل عديدة، عشرات الملايين، أمر صعب للغاية".

وكشف "هناك من أرسل لنا خطابات يطالبون الزمالك بأموال بعد حصولهم على أحكام بمبالغ من اتحاد الكرة، لاعبون لا نعرف عنهم شيئاً، مجهولين بالنسبة لي، لا أعلم متى تواجدوا في الزمالك ومتى رحلوا عنه، قلت لزملائي في اللجنة (مين دول)، لاعبين من مصر وليسوا أجانب، المستحقات ليست كبيرة لكنها تتخطى المليون، سنخاطب اتحاد الكرة لمعرفة حقيقة الأمر، عندما سألت عن لاعب، قالوا جاء ولعب لفترة قصيرة وتم عمل عقد له ورحل".

وأكمل "من شهر ونصف كان يمكن أن نقوم بأمر جيد جداً يساهم في حل ¾ مشاكل النادي لكن الأمر توقف في النهاية بسبب الطرف الأخر، يخشى ما سيحدث خلال المستقبل".

وعن تصريحات محمد عادل حكم القمة التي أثارت الجدل قال "التفسير المنطقي لها أن الزمالك أصبح أكثر عصبية بعد التأخر بثلاثة أهداف وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع الأمر بحذر حتى لا يحدث مشاكل ولا يقصد مجاملة الفريق الخاسر بالتأكيد، هذا التفسير الأكثر واقعية، بعد ما قال هذا الأهلي فاز بـ5 وليس 3، وتم إعادة ركلة جزاء له، أين المجاملة هنا؟".