يحيى الكومي: مدرب "الأرجنتين" الأولمبي سيصل غدًا الإسماعيلية.. ولن أبيع باهر ونجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الإسماعيلي، يحيى الكومي، إن المدرب الأرجنتيني خوان بروان، مدرب المنتخب الأولمبي الأرجنتيني قد اقترب من قيادة فريقه رفقة مدرب الأحمال من المنتخب الأرجنتيني الأول.

وأضاف الكومي، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس"، على قناة النهار:"سيأتيان يوم غد للاتفاق وسيكون معه المجموعة ذاتها بالجهاز الفني محمد حمص وأحمد العجوز ومدير الكرة محمد صلاح أبوجريشة".

وأوضح رئيس نادي الإسماعيلي، بأنه لن يقبل ببيع لاعبي فريقه باهر المحمدي وشكري نجيب، قائلًا:"لن أبيع أي منهما خلال الفترة الحالية ودوري أن أجدد عقديهما".

وأتم الكومي تصريحاته بقوله:"بعد اعتماد الجهة الإدارية بدأنا نتعامل كمجلس إدارة مُعتمد ولدينا التزامات ندفعها ولايوجد شرط جزائي في عقد طلعت يوسف فاتفقنا على إنهاء الأمر بالتراضي معه وجهازه الفني وهناك صفقات في يناير وفق طلب الجهاز الفني الجديد".