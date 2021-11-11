عن لقطة مباراة الزمالك.. أحمد سامي: كانت تلقائية.. واعتذرت لجهاد جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سامي، لاعب بيراميدز، إن لقطة لمس الكرة بيده خلال مباراة فريقه الأسبق مصر المقاصة والزمالك كانت تلقائية.

وأضاف سامي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد:"الأمر كان تلقائيًا، قد يكون تركيز زائد في الملعب وكان شيء لا إرادي إبعادي الكرة في مباراة الزمالك ومصر المقاصة بيدي، فكنت أريد إبعادها برأسي فوجدت تلقائياً يدي هي من تُبعد الكرة، موقف كان غريبًا ولكنه سبب لي أزمة عقب المباراة فلو فكرت قليلاً كنت سأقول إن الكرة ارتطمت في يدي".

وتابع لاعب بيراميدز الحالي:"الموقف جعلني لا أركز، الأمر لم يكن متعمدًا فلن يوجد لاعب سيتعمد ذلك فستُحسب ركلة جزاء وتُطرد وتسكن شباكك هدفًا وتخسر من كل الجوانب هناك من يقابلني من جماهير الزمالك ويُشير لي بأنه لا ينسى لي الموقف".

وأتم سامي تصريحاته بقوله:"قابلت كابتن جهاد جريشة بعد ذلك في مباراة واعتذرت له لأنني تسببت له في ضرر دون قصد وتقبل الأمر".