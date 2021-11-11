سيد عبدالحفيظ يثني على موسيماني ويستعرض إنجازاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم يأخذ حقه مع الفريق حتى الآن، مشيرا إلى أنه حقق نتائج مميزة وضعته في مكانة كبيرة بعالم التدريب.

وقال عبدالحفيظ، في ضيافة قناة "أبو ظبي الرياضية" عن الانتقادات الموجهة لموسيماني بعد القمة: "موسيماني لم يأخذ حقه حتى الآن مع الأهلي، لا توجد أي مبارة كبيرة خسرها، بالتأكيد لديه أخطاء، لكنه يتمتع بمميزات كبيرة".

وأضاف: "الأهلي لم يخسر مع موسيماني في آخر 30 مباراة، موسيماني بين الشوطين خلال مباراة الزمالك دخل للاعبين غرفة الملابس (شاطهم كلهم)، وطالبهم بتسجيل الرابع والخامس والسادس ولم يرتكن للدفاع".

وتابع: "موسيماني حصل على بطولة إفريقيا ثلاث مرات، هل حدث ذلك بالصدفة؟ خاض 16 مباراة إفريقية مع الأهلي ولم يخسر سوى مباراة واحدة، لعب مع الزمالك 4 مرات فاز 3 مرات وتعادل مرة واحدة".

وواصل: "موسيماني فاز على فرق كبيرة في دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وحقق الفوز على الزمالك في المباراة النهائية وحقق أول فوز للكرة المصرية في الكونغو، كما وصل إلى كأس العالم للأندية وحقق البرونزية".

وأكمل: "موسيماني مدرب كبير وله مكانة مميزة في عالم التدريب، لديه بعض الأمور بالتأكيد، لكن بيب جوارديولا نفسه لديه أخطاء، لم يحصل على دوري أبطال أوروبا لكن إدارة مانشستر سيتي مقتنعة بمشروعه".

وعن حقيقة حزن موسيماني من الغرامة المالية التي وقعها النادي على أفراد المنظومة بعد خسارة لقب السوبر أمام طلائع الجيش، أكد عبدالحفيظ: "لا، لم يحدث ذلك".

وأتم قائلا: "الأمر ليس في القيمة المالية، أحيانا عندما تتخذ قرارا يكون الهدف منه شعور بشيء ما، يجب أن يشعر الجميع بالمسؤولية، قد يكون فقدان كأس السوبر جرس إنذار بالنسبة لنا، لو شعرت أنك وصلت للكمال يجب أن تعود".