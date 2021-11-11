أول قرار من كيروش فور وصول مصر لأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وصلت بعثة منتخب مصر مساء يوم الأربعاء إلى لواندا في موعدها المحدد للقاء منتخب أنجولا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022)، وقرر المدير الفني كارلوس كيروش إقامة كل لاعب في غرفة مفردة.

ووصلت بعثة المنتخب المصري في الثامنة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي لأنجولا (التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

وبمجرد وصول البعثة تم عمل مسحة طبية لجميع أفراد الفريق وفق اجراءات السلامة المتبعة في انجولا باجرائها لكل الوافدين إليها.

وعلم يلا كورة أن المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر قرر إقامة كل لاعب في غرفة مفردة بدلا من الإقامة الزوجية كما هو معتاد، كإجراء احترازي من أجل تجانب أي عدوى بفيروس كورونا.

كان في استقبال البعثة فريق من السفارة المصرية بلواندا بقيادة السفير محمد صفوت ومسئولون من الاتحاد الانجولي لكرة القدم، حيث تمت اجراءات الوصول ووصول البعثة إلى مقر اقامتها القريب من ملعب المباراة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال مشواره في التصفيات، وإذا تمكن من الفوز سيحسم التأهل بشكل نهائي إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية.