عبد الحفيظ: ضربة جزاء الزمالك ضمن فترة "الاحتواء".. والحكم كشف عن مشاعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ضربة الجزاء التي احتسبت للزمالك أمام فريقه في مباراة الجولة 3 في الدوري المصري الممتاز غير صحيحة على الإطلاق.

وفي تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية 1" قال عبد الحفيظ :"ضربة الجزاء ليس بها أي خطأ ضدنا، القرار غير صحيح على الإطلاق، لكنها جاءت ضمن فترة الاحتواء التي تحدث عنها الحكم".

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (5-3) في مباراة قمة تاريخية شهدت تسجيل 8 أهداف للمرة الأولى في تاريخ مباريات الفريقين.

وأضاف عبد الحفيظ :"الحكم محمد عادل كشف عن مشاعره عندما تحدث عن الاحتواء، ما زاد الأمر صعوبة أنه أخبر الحكام المساعدين بمشاعره وطلب منهم احتواء الزمالك".

وتابع عبد الحفيظ :"مانشستر يونايتد كان متأخرا أمام ليفربول في ملعبه وأمام جماهيره 5-0 وتعرض لحالة طرد ولم يتردد الحكم في تطبيق القانون حتى لا يحزن مانشستر يونايتد وجماهيره".

وأنهى عبد الحفيظ :"محمد عادل كان يقدم مباراة عمره حتى سجل الأهلي الهدف الخامس، بعد ذلك تحولت الأمور تماما، وتغاضى عن طرد واضح لزيزو، واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة، مع عدد كبير من الأخطاء ضدنا بسب بعنف لاعبي الزمالك".