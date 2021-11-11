تعرف مع الخليج 365 على الهداف التاريخي لمنتخب سوريا طوال مشاركات نسور قاسيون في المحافل الدولية من خلال المباريات الرسمية والودية منذ أن تأسس في عام 1936 وحتى الآن.

يعد جيل القرن الحالي لدى منتخب سوريا هو الأفضل على مر تاريخه العريق من حيث تسجيل الاهداف، وذلك على عكس معظم منتخبات آسيا وباقي القارات، فعادة ما تكون هوية الهداف التاريخي لاعبًا بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين.

ويرجع البعض سبب كثرة تواجد لاعبين من القرن الماضي في قائمة الهدافين لدى معظم المنتخبات، إلى سهولة تسجيل الاهداف آنذاك، نظرًا لعدم ظهور التعقيدات التي أصبحت عليها كرة القدم في الوقت الحالي.

ويمتلك منتخب سوريا 7 لاعبين بدأت مسيرتهم الدولية في القرن الحالي ضمن قائمته التاريخية لأول 10 هدافين، ولاعبان اثنان فقط بدأت مسيرتهم في أواخر القرن الماضي وانتهت في القرن الحالي (21)، بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين.

من هو هداف منتخب سوريا التاريخي؟

كتب فراس الخطيب اسمه بأحرف من ذهب كأحد أفضل الهدافين في تاريخ منتخب سوريا بتواجدة في المرتبة الأولى ضمن أول 10 هدافين لنسور قاسيون بجميع المسابقات الدولية الرسمية والودية.

ويتربع الخطيب على صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب سوريا بـ36 هدف في 72 مباراة ما بين عام 2001 و2019، بمعدل 0.50 هدف في المباراة الواحدة.

ويحتل المرتبة الثانية المهاجم رجا رافع، حيث استطاع تسجيل 32 هدفًا في 84 مباراة بمعدل تهديفي 0.38، وذلك في الفترة التي مثل فيها نسور قاسيون من 2006 وحتى 2016.

ويجيئ اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب سوريا «ماهر السيد» في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين بإحرازه 29 هدفًا في 109 مباراة، بين 1999 وحتى 2013، بمعدل تهديفي بلغ (0.27).

4- سيد بيازيد (1997 – 2001) – سجل 24 هدف في 24 مباراة بمعدل تهديفي هو الأفضل (هدف في المباراة).

5- زياد شعبو (2001 – 2010) – سجل 22 هدف في 49 مباراة، بمعدل تهديفي (0.45).

6- عمر خربين (2012 – حتى الآن) – سجل 18 هدف في 43 مباراة، بمعدل تهديفي (0.42).

7- عمر السومة (2012 – حتى الآن) – سجل 15 هدف في 26 مباراة، بمعدل تهديفي (0.58).

8- محمد زينو (2004–2011) – سجل 15 هدف في 44 مباراة، بمعدل تهديفي (0.34).

9- محمود المواس (2012 – حتى الآن) – سجل 15 هدف في 72 مباراة، بمعدل تهديفي (0.21).

10 – أفيديس كافلاكيان (1953 – 1966) – سجل 14 هدف – عدد المباريات غير معروف.