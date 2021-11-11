بي بي سي: أبو تريكة كبش فداء في انتخابات الاهلي!

كشفت قناة بي بي سي البريطانية في أحد برامجها، تعمد أمين صندوق نادي الاهلي المصري «خالد الدرندلي» استخدام مناسبة عيد ميلاد أسطورة كرة القدم المصرية «محمد أبو تريكة» بشكل سيء من أجل التأثير بالسلب على رئيس النادي «محمود الخطيب» وعلى القائمة التي تقدم بها في الانتخابات القادمة للنادي والمقرر اجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

وخصصت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نسختها العربية، حلقة ترندينج يوم الاربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021، للحديث عن حادثة استغلال الإعلامي «عمرو أديب»، صديق خالد الدرندلي، لتهنئة وجهتها إدارة الاهلي للأسطورة «محمد أبو تريكة» في عيد ميلاده الـ 43، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك وانستجرام» هذا الأسبوع.

وطالب عمرو أديب إدارة الاهلي بضرورة حذف التغريدة التي احتفل فيها النادي بعيد ميلاد محمد أبو تريكة، بما أنه لا يزال قيد التحقيق في قضايا ارهاب، واسمه مُدرج بالفعل على قوائم الوصول في المطارات المصرية منذ عام 2014، ويعيش في دولة قطر ويعمل كمحلل رياضي لدى قنوات بي إن سبورتس.

وتطرق برنامج ترندينج للحديث عن علاقة الصداقة الوثيقة التي تربط خالد الدرندلي بمقدم برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر «عمرو أديب»، ورجل الأعمال السعودي «تركي آل الشيخ»، وظهور الثلاثي في صورة سابقة بأحد المناسبات قبل عامين، ما تسبب في توتر علاقة الدرندلي بمحمود الخطيب، وفسر البعض أن تلك الصورة كانت سببًا في خروج اسمه من قائمة الخطيب المقدمة في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وتعجب مقدم البرنامج على قناة BBC من الانتقادات الموجهة إلى الأهلي من قبل عمرو أديب في برنامج الحكاية، خاصةً وأن هذه ليست المرة الأولى التي يُهنيء فيها النادي محمد أبو تريكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده.

وقام البرنامج بعرض صورًا لتهاني الاهلي إلى محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده أعوام 2018 و2019 و2020، مشيرًا إلى أن تلك التغريدات لم تحدث أي ضجة آنذاك، وهذا يؤكد أن الهجوم الذي شنه عمرو أديب متعلق بشكل رئيسي بالانتخابات، ومحمد أبو تريكة ما هو إلا كبش فداء فقط.

إلى ذلك، ترشح أمين صندوق النادي الاهلي «خالد الدرندلي» في نفس المنصب بشكل مُنفرد بعد خروج اسمه من قائمة محمود الخطيب التي تقدم بها لترشيح نفسه لولاية ثانية حتى عام 2025.

وأكد مصدر لقناة صدى البلد أن معظم أعضاء الجمعية العمومية للاهلي على دراية تامة بما يحاك من مؤامرة اعلامية على النادي بهدف تصفية انتخابية لصالح البعض في الانتخابات القادمة، قائلاً «لكن ليس من الطبيعي تحول تلك المؤامرات إلى صراعات تضر باسم النادي وتعمل على تشويه صورته أمام الرأي العام».

شاهد فيديو حلقة ترندينج عن ابو تريكة والاهلي