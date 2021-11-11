سجل الابطال | كم عدد بطولات وألقاب منتخب سوريا لكرة القدم؟

تأسس الاتحاد السوري لكرة القدم في عام 1936، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عام 1937، ويعتبر من مؤسسي الاتحاد العربي لكرة القدم، وفي سياق هذا التقرير يستعرض معكم موقع الخليج 365 أهم انجازات وبطولات منتخب سوريا.

يعتبر منتخب سوريا والملقب بـ”نسور قاسيون” من أوائل المنتخبات في غرب آسيا التي شاركت في تصفيات كأس العالم، وبين عامي 1958 و1961 شكلت سوريا ومصر منتخب مشترك سمي الجمهورية العربية المتحدة لكرة القدم.

كان أفضل عرض قدمه المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 1986، عندما وصل الفريق للتصفيات النهائية قبل أن يخرج على يد المنتخب العراقي.

وفي عام 2018 خاض المنتخب السوري تصفيات كأس العالم بمجموعة من الوجوه الشابة امثال عمر خربين ومحمود المواس وإبراهيم عالمة وأحمد الصالح ومؤيد العجان وغيرهم، ونجح في الوصول إلى الملحق الاسيوي لأول مرة بتاريخه بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت إيران وكوريا الجنوبية وقطر والصين وأوزبكستان، إلا أنه خسر في الملحق امام منتخب استراليا بنتيجة 3-2 (مجموع مباراتي الذهاب والإياب) وتأهلت استراليا على حسابه لملاقاة منتخب هندوراس.

أما في الكأس الآسيوية فقد شارك المنتخب السوري في البطولة 6 مرات وكان في كل مرة لا يتعدى دور المجموعات.

وتأهل المنتخب السوري لكأس آسيا 2011 في قطر بعد غياب دام منذ عام 1996، حيث صعد للبطولة بدون أي خسارة في التصفيات، لكنه عاد وخرج من دور المجموعات مجددا بعد الخسارة من الأردن واليابان والفوز على السعودية.

ثم غاب المنتخب السوري عن كأس آسيا 2015 بعد فشله بالتأهل واحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت الأردن وسنغافورة وعمان، قبل أن يظهر مجدداً في كأس 2019 بعد احتلاله المركز الثاني خلف اليابان في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا ومونديال 2018 لكن خرج من مرحلة المجموعات مجددا بعد الخسارة من الأردن واستراليا والتعادل امام فلسطين.

بطولات وألقاب منتخب سوريا

بطولة غرب اسيا في الاردن 2000: الوصيف

بطولة غرب اسيا في سوريا 2002: المركز الرابع

بطولة غرب اسيا في ايران 2004: الوصيف

بطولة غرب اسيا في الاردن 2007: نصف النهائي

بطولة غرب اسيا في ايران 2008: نصف النهائي

بطولة غرب اسيا في الكويت 2012: البطل

ألعاب البحر الأبيض المتوسط في سوريا 1987: البطل

كأس العرب في لبنان 1963: الوصيف

كأس العرب في العراق 1966: الوصيف

كأس العرب في الاردن 1988: الوصيف

كأس العرب في سوريا 1992: المركز الرابع

دورة الالعاب العربية في مصر 1953: الوصيف

دورة الالعاب العربية في لبنان 1957: البطل

دورة الالعاب العربية في سوريا 1976: المركز الثالث

دورة الالعاب العربية في سوريا 1992: المركز الرابع

دورة الالعاب العربية في لبنان 1997: الوصيف

بطولات وألقاب منتخب سوريا (تحت 20 عاماً)

كأس العالم للشباب في السعودية 1989: دور المجموعات

كأس العالم للشباب في البرتغال 1991: ربع النهائي

كأس العالم للشباب في قطر 1995: دور المجموعات

كأس العالم للشباب في هولندا 2005: دور الـ 16

كأس اسيا للشباب في قطر 1988: المركز الثاني

كأس اسيا للشباب في اندونيسيا 1990: المركز الثالث

كأس اسيا للشباب في اندونيسيا 1994: البطل

كأس اسيا للشباب في قطر 2002: ربع النهائي

كأس اسيا للشباب في في ماليزيا 2004: المركز الرابع

كأس اسيا للشباب في الامارات 2012: ربع النهائي

بطولات وألقاب منتخب سوريا (تحت 17 عاماً)

كأس العالم للناشئين في كوريا الجنوبية 2007: دور الـ 16

كأس العالم للناشئين في تشيلي 2015: دور المجموعات

كأس اسيا للناشئين في الامارات 2002: ربع النهائي

كأس اسيا للناشئين في سنغافورة 2006: المركز الرابع

كأس اسيا للناشئين في أوزبكستان 2008: ربع النهائي

كأس اسيا للناشئين في أوزبكستان 2010: ربع النهائي

كأس اسيا للناشئين في ايران 2012: ربع النهائي

كأس اسيا للناشئين في تايلاند 2014: المركز الثالث