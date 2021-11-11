الامارات | بطولة السلم للدرّاجات الهوائية تنطلق 19 الجاري والختام 24 فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة السلم للدرّاجات الهوائية تنطلق 19 الجاري والختام 24 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامج ومواعيد السباقات الرئيسة والتأهيلية للنسخة السادسة للحدث الذي يعود متجدداً وأكثر قوة من أي وقت مضى، ليرسخ موقعه في الموسم الرياضي 2021-2022، بوصفه الأكبر والأغلى في العالم من نوعه لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وتقام أغلب سباقاتها الرئيسة في منطقة سيح السلم في دبي، بالإضافة إلى سباق النخبة المخصص للدورة السادسة والاحتفاء بـ«إكسبو دبي 2020»، الذي سيبدأ من منطقة حتّا وينتهي في قلب إكسبو دبي حيث يلتقي العالم.

وقال بيان صحافي: «تستمر المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر، بداية من 19 الجاري وحتى 24 فبراير المقبل، حيث ستكون أولى المنافسات يوم 19 بإقامة السباق التأهيلي للهواة الإماراتيين الرجال، ثم يوم 26 من الشهر نفسه بالسباق التأهيلي لسباق حتا-إكسبو النخبة رجال، على أن يقام السباق الرئيس الأول للموسم يوم 14 ديسمبر المقبل، وهو سباق الهواة الإماراتيين الرجال، يليه يوم 23 من الشهر نفسه سباق السلم الصحراوي».

ويقام يوم 13 يناير المقبل سباق حتّا-إكسبو النخبة رجال، وهو أحدث سباق على روزنامة البطولة، ويأتي احتفالاً باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، وإبرازاً لأهمية وجمالية منطقة حتّا.

ويتواصل الموسم، بإقامة سباق اليوبيل الذهبي 18 يناير المقبل، في إطار المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين لتأسيس دولة الإمارات وبلوغها أعلى مراتب التقدم في جميع المجالات.

ويقام السباق التأهيلي الثاني للهواة الإماراتيين الرجال يوم 4 فبراير المقبل، ثم سباق السلم الصحراوي الثاني يوم 10 من الشهر نفسه، يليه سباق الهواة الإماراتيين الرجال الثاني يوم 23 من الشهر نفسه، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 24 من الشهر ذاته.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عمير بن جمعة الفلاسي: «جاء اختيار السباقات والمواعيد الخاصة بها في هذه النسخة بعد دراسات فنية متكاملة تتضمن توفير الفرصة للدرّاجين المشاركين لتقديم أفضل أداء، كما تمت مراعاة كل العوامل والخبرات المتراكمة التي حصدناها في النسخ الخمس الماضية، حتى وصلنا إلى الشكل النهائي للسباقات الخاصة بالبطولة، كما تم مراعاة أجندة المنافسات الدولية المتنوعة التي سيتم تنظيمها في الدولة والمنطقة».

وأضاف: «لقد حرصنا أن تكون البطولة حدثاً سنوياً مهماً يشارك في الاحتفالات الوطنية، إلى جانب كونها منافسات قوية ومتنوعة ترفع من مستوى درّاجينا، وأن تكون ذات أهداف مجتمعية من خلال مواصلة سعينا للترويج للرياضة كأسلوب حياة سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة، واستغلال ما وفرته الحكومة الرشيدة من مرافق وخدمات تتيح للجميع ممارسة الرياضة، وتحديداً الدراجات الهوائية التي تُعد دبي واحدة من أبرز الوجهات المهمة لهذه الرياضة والمدن الصديقة للدراجات الهوائية».

وختم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «النسخة السادسة من البطولة تقدم رسائل عديدة تؤكد مكانة الرياضة في مجتمعنا، ومن بينها المشاركة في الاحتفالات باليوبيل الذهبي لاتحاد دولتنا الغالية، والاحتفاء باستضافة إكسبو دبي 2020، وأيضاً إدراج منطقة حتّا في روزنامة هذا الموسم لأول مرة، بوصفها واحدة من المناطق الرائعة، والتعريف بإمكاناتنا الكبيرة كمنطقة سياحية، وأيضاً منطقة متميزة لممارسة مختلف الرياضات ومن بينها رياضة الدرّاجات الهوائية».

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