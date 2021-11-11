الامارات | 4 من نخبة العدّائين ينضمّون إلى ماراثون أدنوك أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 من نخبة العدّائين ينضمّون إلى ماراثون أدنوك أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الراعي الرسمي للحدث العالمي، عن انضمام أربعة من نخبة العدائين العالميين للمشاركة في النسخة الثالثة التي ستقام بتاريخ 26 الجاري. وقال بيان صحافي: «يعود العداء الكيني روبن كيبروب كيبيغو، الفائز بماراثون أدنوك أبوظبي 2019، للمشاركة في الحدث مجدداً للدفاع عن لقبه، كما يشهد الحدث مشاركة العداء الكيني أبيل كيروي، الذي يعد من أبرز المنافسين، وتعود الكينية فيفيان كيبلاغات إلى الإمارات لتدافع عن لقبها بعدما سبق لها إحراز الفوز في ماراثون أدنوك أبوظبي 2019، كما تنضم إلى فئة السيدات العداءة الإثيوبية أليمو ميجيرتو».

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