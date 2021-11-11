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الامارات | محمد بن زايد: حصول أبوظبي على لقب «مدينة الدراجات الهوائية» تقدير عالمي جديد

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن حصول العاصمة أبوظبي على لقب «مدينة الدراجات الهوائية» يُعد تقديراً عالمياً جديداً يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات وفي مختلف المجالات، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز.

وأضاف سموه بهذه المناسبة أن إحدى أولوياتنا المهمة، تعزيز في مجتمعنا، من خلال توفير الظروف والبيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وآمان، حتى تصبح روتيناً يومياً لدى كل فرد من أفراد المجتمع.

وهنأ سموه، بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي، وسيف غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القائمين على هذا الإنجاز وجميع محبي ركوب الدراجات الهوائية في الدولة، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذه الرياضة ومختلف أنواع الرياضات.

يُذكر أن أبوظبي تعد المدينة الـ20 التي جاءت ضمن أبرز الوجهات العالمية في رياضة الدراجات الهوائية الحاصلة على هذا اللقب العالمي، فيما يأتي منح الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية أبوظبي هذا اللقب، تأكيداً على التزامها طويل الأجل باستراتيجية الاتحاد في إتاحة فرص ممارسة هذه الرياضة للجميع، وتقديراً لدورها في هذا المجال.

• أبوظبي تُعد المدينة الـ20 التي جاءت ضمن أبرز الوجهات العالمية في رياضة الدراجات الهوائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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