الامارات | إغلاق التسجيل لثانية جولات الشراعية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل لثانية جولات الشراعية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم بعد غد، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2021-2022.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد بدأ استقبال طلبات المشاركة عبر البوابة الإلكترونية منذ يوم الإثنين الماضي، حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من الملاك والنواخذة ينتظر أن يتواصل اليوم حتى موعد إغلاق باب التسجيل، ومن ثم إعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

الجدير بالذكر أن سباق الجولة الأولى شهد فوز القارب الشقي 96 بالمركز الأول، والقارب أطلس 12 بالمركز الثاني، والقارب حشيم 153 بالمركز الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news