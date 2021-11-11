الامارات | 3 مواجهات قوية في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مباراة مهمة بمواجهة ضيفه البطائح ضمن الجولة الـ11 لدوري الصالات بكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء اليوم في قاعة شباب الأهلي في الممزر، بينما يحل الظفرة ضيفاً على الشارقة ومليحة على فريق الحمرية بالتوقيت نفسه.

وتعتبر المباراة الأولى في غاية الأهمية للفريقين خصوصاً شباب الأهلي الذي يحتل المركز قبل الأخير بثماني نقاط، فيما يتصدر البطائح الترتيب بـ25 نقطة.

ويحتاج الفريقان إلى الفوز لمواصلة المشوار نحو التأهل الرسمي لمرحلة «البلاي أوف»، خصوصاً شباب الأهلي الذي يمر بأصعب مواسمه بسبب تعرض غالبية لاعبيه للإصابة.

ويتطلع الشارقة 13 الى نيل ثلاث نقاط ثمينة وهو يواجه حامل كأس السوبر فريق الظفرة 20، بينما ستكون مواجهة الحمرية ومليحة ورصيد كل منهما 13 نقطة فرصة لفك الارتباط بينهما، ونقطة تحول نحو المنطقة الدافئة.

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