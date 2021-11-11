الامارات | رائدا الفضاء المنصوري والنيادي في نادي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن رائدا الفضاء المنصوري والنيادي في نادي العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل نادي العين، أمس، رائدي الفضاء الدوليين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، في أول زيارة لهما منذ حصولهما على عضوية مجلس الشرف، وإطلاق اسميهما على ملعبين بمدرسة الكرة، بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي.

وذكر نادي العين عبر موقعه الرسمي أن رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس الكعبي كان في استقبالهما وأن الزيارة تضمنت كذلك جولة تعريفية حول استاد هزاع بن زايد.

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