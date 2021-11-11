اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 نوفمبر 2021

تصفيات كأس العالم (آسيا)

كوريا الجنوبية - الإمارات 15:00

أستراليا - 13:10

فيتنام - اليابان 16:00

لبنان - إيران 16:00

الصين - عمان 19:00

العراق - سورية 21:00

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

إيرلندا - البرتغال 23:45

مالطا - كرواتيا 23:45

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

إثيوبيا - غانا 17:00

الكونغو - ناميبيا 20:00

جنوب إفريقيا - زمبابوي 23:00

توغو - السنغال 23:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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