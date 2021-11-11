الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 نوفمبر 2021
تصفيات كأس العالم (آسيا)
كوريا الجنوبية - الإمارات 15:00
أستراليا - السعودية 13:10
فيتنام - اليابان 16:00
لبنان - إيران 16:00
الصين - عمان 19:00
العراق - سورية 21:00
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
إيرلندا - البرتغال 23:45
مالطا - كرواتيا 23:45
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
إثيوبيا - غانا 17:00
الكونغو - ناميبيا 20:00
جنوب إفريقيا - زمبابوي 23:00
توغو - السنغال 23:00
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