جيرارد يقترب من تدريب أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز، أصبح أبرز المرشحين لخلافة دين سميث على رأس الإدارة الفنية في أستون فيلا.

ويواصل أستون فيلا البحث عن مدير فني جديد بعد إقالة دين سميث يوم الأحد الماضي، وتفكر إدارة النادي في مرشحين آخرين.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن رينجرز لم يتلق أي طلب رسمي من أستون فيلا بشأن ستيفن جيرارد، لكن أسطورة ليفربول يبقى المرشّح الأوفر حظاً لتدريب الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن أستون فيلا سيسرع جهوده للتوقيع مع مدير فني جديد في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

وأضافت "سكاي" أن جيرارد يعد صديقا مقربا لكريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذي لأستون فيلا، بعد قضاء وقتهما معًا في ليفربول حين كان بورسلو مديرًا إداريًا للريدز وقتها.

ومن المتوقع تعيين المدرب الجديد لأستون فيلا قبل استضافة برايتون يوم 20 نوفمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن أستون فيلا يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب بريميرليج بعدما حصد 10 نقاط من أول 11 جولة في المسابقة بعد تحقيق ثلاث انتصارات وتعادل مقابل تلقي سبع هزائم.