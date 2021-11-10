الزمالك يخاطب فيفا للاستفسار عن انتهاء إيقاف حسام أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للاستفسار عن أحقية حسام أشرف لاعب الفريق في المشاركة بالمباريات.

وأوضح أدهم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك في انتظار رد فيفا لمعرفة موقف اللاعب من المشاركة، وموعد انتهاء الإيقاف.

وتعرض حسام أشرف ناشئ الزمالك لعقوبة الإيقاف يوم 23 يونيو، ولمدة 4 أشهر، بعد توقيعه لنادي الزمالك، ولنادي كاميروني في نفس الوقت.

واختتم: "مازلنا في انتظار رد الاتحاد الدولي تمهيدا لمشاركة اللاعب بشكل طبيعي في المباريات".

يذكر أن الزمالك تم إيقافه عن قيد اللاعبين الجدد لفترتين بسبب أزمة حسام أشرف.