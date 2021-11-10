حوار الخليج 365.. حمص يتحدث عن استعداد الإسماعيلي للزمالك.. وانسجام محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

تحدث محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق والمدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق عن مستقبل "الدراويش" وإمكانية عودة الفريق إلى سابق عهده.

وفي حوار مع الخليج 365 قال حمص إن فريقه استعد بشكل قوي خلال فترة توقف الدوري، والعمل مستمر على إعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا للفترة القادمة.

حمص قال إن فريقه يستعد بصورة قوية للغاية من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن أمام الزمالك عند استئناف مسابقة الدوري، أملا في تغيير الصورة التي بدأ بها الفريق الموسم بثلاث هزائم متتالية.

وعن البداية السيئة للموسم قال حمص :"خسرنا في مستهل الموسم أمام الأهلي، وهو فريق كبير، وبدأن المباراة أمامه بشكل جيد لكن الفريق تعرض للانهيار النفسي بعد الهدف الثاني ولم يكن يومنا، ثم في المباريات التالية لم نستغل الفرص ولم نكن في مستوانا".

ورد حمص على أسئلة محرر يلا كورة، التي جاءت كالتالي:

بماذا تعلق على رحيل طلعت يوسف؟

طلعت يوسف مدرب كبير ولديه خبرات عملاقة، لكن في النهاية هذه كرة القدم، حظه كان سيئا بسبب ظروف مرضه، أعتقد أن وجوده كان سيجعل الأمر مختلفا خلال المباريات الثلاث الأولى.

ما رأيك في غياب نجوم الإسماعيلي عن المنتخب؟

يجب على اللاعبين التركيز في الفترة المقبلة من أجل أن يشهد المنتخب ضم أكبر عدد من بينهم، لدينا شكري نجيب وباهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، يمكنهم الظهور مع المنتخب لو اجتهدوا بشكل جيد في الفترة المقبلة.

ماذا عن كارلوس كيروش؟

لا يمكنني الحكم عليه خلال الفترة القصيرة التي عمل خلالها بمصر، لكننا شعرنا جميعا بتحسن المنتخب، ظهرت بصمته سريعا، ومتفائل به نظرا لامتلاكه سيرة ذاتية كبيرة مع منتخبات كبرى، أظن أنه سيصنع شيئا كبيرا في مصر.

ما رأيك فيما يفعله صلاح حاليا؟

صلاح نجم عالمي الآن لا يقل عن ميسي ورونالدو، فهو فخر لنا ونعتز به ونتمنى له التوفيق دائما، لكن علينا أن نعرف أن الأجواء في إنجلترا ليست كمثلها في مصر، بالإضافة إلى أنه يستمر هناك على مدار الموسم بينما يأتي إلى المنتخب لفترات قصيرة، وبالتالي الانسجام مع فريقه أفضل.