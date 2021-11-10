اخبار الرياضه

صبحي لمصراوي: سعيد بعودتي للتدريبات.. إلتزمت الصمت من أجل الاستقرار

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

صرح محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي، بأنه سعيد عقب العودة لتدريبات الفريق، ويلتزم الصمت من أجل الاستقرار داخل الفريق.

وقال صبحي في تصريحاته لمصراوي: "قرار مجلس الإدارة اليوم بعودتى للتدريبات الجماعية شيء يسعدني جدا رغم ظروف ابتعادي الفترة الاخيرة".

وتابع: "كل الشكر للجميع، وشكرا للمهندس يحيى الكومي وأعضاء مجلسه واللجنة الفنية ومحمد صلاح أبو جريشة ".

وأضاف: "على الرغم من وضعي على قائمة الانتظار ولكن كان يحق لي المشاركة في التدريبيات، شعرت باجباري على الرحيل".

وواصل: "لكني التزمت الصمت لانها كانت فترة انتخابات وتنصيب مجلس جديد وليس في مصلحة النادي الحديث في ذلك الوقت".

وأضاف: "لم يكن من العقل أن اتحدث واطالب بشيء لنفسي ، كان الافضل ان اصمت للحفاظ على استقرار النادي".

وواصل: "احب النادي كثيرا واعشق جماهيره وأعلم أن هناك محبين لي وأبادلهم نفس الحب و الاحترام.. رغم وجودي على قائمة الانتظار ولكني سوف أتدرب بشكل قوي وسوف اكون داعما لزملائي وللنادي ولمجلس الادارة الجديد".

واستطرد: "أنا جزء من كيان كبير واتمنى ان تتحسن النتائج الفترة المقبلة للفريق في ظل وجود مجلس جديد محترم ولجنة فنية جديدة".

واختتم قائلًا: "مازلت امتلك طموحات ودوافع كبيرة واستمراري داخل الاسماعيلي يزيدني اصرار على تكملة مسيرتي وتحقيق أرقام ونتائج

إيجابيه للفريق مع زملائي والعمل على اعادة الفريق لافضل فتراته".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا