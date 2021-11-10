صبحي لمصراوي: سعيد بعودتي للتدريبات.. إلتزمت الصمت من أجل الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

صرح محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي، بأنه سعيد عقب العودة لتدريبات الفريق، ويلتزم الصمت من أجل الاستقرار داخل الفريق.

وقال صبحي في تصريحاته لمصراوي: "قرار مجلس الإدارة اليوم بعودتى للتدريبات الجماعية شيء يسعدني جدا رغم ظروف ابتعادي الفترة الاخيرة".

وتابع: "كل الشكر للجميع، وشكرا للمهندس يحيى الكومي وأعضاء مجلسه واللجنة الفنية ومحمد صلاح أبو جريشة ".

وأضاف: "على الرغم من وضعي على قائمة الانتظار ولكن كان يحق لي المشاركة في التدريبيات، شعرت باجباري على الرحيل".

وواصل: "لكني التزمت الصمت لانها كانت فترة انتخابات وتنصيب مجلس جديد وليس في مصلحة النادي الحديث في ذلك الوقت".

وأضاف: "لم يكن من العقل أن اتحدث واطالب بشيء لنفسي ، كان الافضل ان اصمت للحفاظ على استقرار النادي".

وواصل: "احب النادي كثيرا واعشق جماهيره وأعلم أن هناك محبين لي وأبادلهم نفس الحب و الاحترام.. رغم وجودي على قائمة الانتظار ولكني سوف أتدرب بشكل قوي وسوف اكون داعما لزملائي وللنادي ولمجلس الادارة الجديد".

واستطرد: "أنا جزء من كيان كبير واتمنى ان تتحسن النتائج الفترة المقبلة للفريق في ظل وجود مجلس جديد محترم ولجنة فنية جديدة".

واختتم قائلًا: "مازلت امتلك طموحات ودوافع كبيرة واستمراري داخل الاسماعيلي يزيدني اصرار على تكملة مسيرتي وتحقيق أرقام ونتائج

إيجابيه للفريق مع زملائي والعمل على اعادة الفريق لافضل فتراته".