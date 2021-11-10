تقارير: الأهلي يمنع النجم الساحلي من ضم لاعبين جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أنه تقرر منع النجم الساحلي التونسي من إبرام تعاقدات جديدة بسبب مستحقات الأهلي لدى النادي من صفقة بيع الإيفواري سليماني كوليبالي.

ووفقا لصحيفة "تونس الرقمية"، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع النجم الساحلي من التعاقد مع لاعبين جُدُد إلى حين سداد مستحقات النادي الأهلي من قيمه انتقال سليمان كوليبالي، بجانب مستحقات مدافع هلال الشابّة عمر كوناتي التي تبلغ قيمتها 2 مليون دينار.

وفي وقت سابق، ألزمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" النجم الساحلي والإيفواري كوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي مضافًا إليها غرامات التأخير.

وبعد صدور حكم "كأس" تعهد نادي النجم الساحلي بتحمل الغرامة وتم الاتفاق مع الأهلي على تقسيطها لكن حتى الآن لم تحصلت إدارة القلعة الحمراء على اي مبالغ من قيمة العقوبة الموقعة لصالحه.

يُذكر أن كوليبالي رحل عن الأهلي دون اتفاق مسبق وفسخ عقده من طرف واحد قبل أن يقوم النادي الأهلي بالتوجه لفيفا من أجل تقديم شكوى ضده.