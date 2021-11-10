أفشة يعلق على فيديو إهداء قميصه للطفل الزملكاوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، على لفتة منح قميصه للطفل الزملكاوي خلال مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الماضي.

وكان أفشة أهدى قميصه لأحد أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك والذي كان من حاملي الكرات خارج الملعب في لقاء القمة الذي حسمه الأهلي بنتيجة (5-3) أمام الزمالك.

وأعاد أفشة نشر فيديو إهداء قميصه للطفل عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "شفت الفيديو ده زيكو كتير جدا، مش عارف أنا اللي محظوظ ولا هو".

وأضاف: "النظرة اللي في عنيه أنا عارفها كويس، حب وشغف وانتماء، حلم وطموح، فرق الألوان مش عيب، هو أصلا لو ركزنا مفيش فرق، مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كتير، حلاوتها في البساطة".

وأتم أفشة حديثه قائلا: "بكرة يكبر ويطلع لاعب كبير ويحقق كل أحلامه، أنا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل".