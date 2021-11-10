الزمالك لمصراوي: سنتحرك للاستئناف بقضية لشبونة وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن تحرك النادي للاستئناف على حكم حصول سبورتنج لشبونة البرتغالي على 400 ألف دولار إضافية في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك تواصل مع المحامي الإيطالي لاتخاذ قرار بالاستئناف لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد نهاية كافة خطوات الاستئناف في المحكمة الرياضية الدولية".

وكان عمرو أدهم أعلن عبر الخليج 365 فوز سبورتنج لشبونة بالاستئناف الذي تقدم به أمام المحكمة الرياضية "كاس" للحصول على غرامة تأخير 400 ألف دولار لعدم سداد الزمالك لمستحقات شيكابالا (طالع التفاصيل).

يُذكر أن شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.