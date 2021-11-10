خاص.. غرامة إضافية على الزمالك في قضية شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حصول نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي على حكم بالحصول على 400 ألف دولار إضافية من النادي الأبيض في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا.

وكان الزمالك تعاقد مع شيكابالا قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 650 ألف دولار، وحصل النادي البرتغالي على 140 ألف دولار، ويتبقى له 510 ألف دولار.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كان هناك بند في عقد شراء شيكابالا من سبورتنج لشبونة أنه في حال تأخر الزمالك عن سداد بقية المبلغ يحصل النادي البرتغالي على 400 ألف دولار إضافية".

وأضاف: "أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمًا يقضي بحصول سبورتنج لشبونة على 510 ألف دولار فقط، لكن النادي البرتغالي استأنف ضد القرار واستند على بند تأخر السداد، وفاز بالاستئناف لدى المحكمة".

وأكمل عمرو أدهم: "وبالتالي سيحصل سبورتنج لشبونة على 400 ألف دولار إضافية، ليصل إجمالي المبلغ إلى 910 ألف دولار، بواقع 400 ألف دولار لتأخر السداد، و510 ألف دولار بقية مبلغ الصفقة".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك قائلا: "الزمالك تواصل مع المحامي الإيطالي لاتخاذ قرار بالاستئناف لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد نهاية كافة خطوات الاستئناف في المحكمة الرياضية الدولية".

يُذكر أن شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.