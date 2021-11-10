تعرف مع الخليج 365 على الهداف التاريخي لمنتخب العراق طوال مشاركات أسود الرافدين في المحافل الدولية من خلال المباريات الرسمية والودية منذ أن تأسس في عام 1948 وحتى الآن.

غالبًا ما تكون هوية الهداف التاريخي للمنتخبات لاعبًا بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى سهولة تسجيل الاهداف آنذاك، نظرًا لعدم ظهور التعقيدات التي أصبحت عليها كرة القدم في الوقت الحالي.

وهو الأمر الذي ينطبق على منتخب العراق، حيث تضم قائمته التاريخية لأول 10 هدافين 4 لاعبين بدأت مسيرتهم الدولية وانتهت خلال القرن العشرين، و3 لاعبين بدأت مسيرتهم في أواخره وانتهت مع بداية القرن الحالي (21).

من هو هداف منتخب العراق التاريخي؟

يحتل الاسطورة حسين سعيد صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب العراق بـ87 هدف في 137 مباراة بمعدل 0.57 هدف في المباراة الواحدة في الفترة الممتدة من عام 1976 وحتى 1990.

ولم يتم إدراج اسم حسين سعيد ضمن الهدافين التاريخيين للمنتخبات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب أن معظم المباريات التي خاضها مع العراق لم تكن ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

بينما يتواجد في المرتبة الثانية أحمد راضي برصيد 62 هدف في 121 مباراة ما بين عام 1982 و1997، بمعدل تهديفي 0.51.

ويأتي المهاجم المغوار يونس محمود في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب العراق بـ57 هدف في 148 مباراة في الفترة الممتدة من 2002 وحتى 2016، بمعدل 0.38 هدف في المباراة الواحدة.

4- علي كاظم (1970–1980) – سجل 35 هدف في 70 مباراة، بمعدل تهديفي 0.43

5- فلاح حسن (1970–1986) – سجل 29 هدف في 103 مباراة، بمعدل تهديفي 0.28

6- عماد محمد (2001–2012) – سجل 27 هدف في 103 مباراة، بمعدل تهديفي 0.26

7- رزاق فرحان (1998–2007) – سجل 25 هدف في 62 مباراة، بمعدل تهديفي 0.40

8- ليث حسين (1986–2002) – سجل 21 هدف في 80 مباراة، بمعدل تهديفي 0.26

9- هوار ملا محمد (2001–2012) – سجل 20 هدف في 113 مباراة، بمعدل تهديفي 0.18

10- هشام محمد (1998–2004) – سجل 19 هدف في 43 مباراة، بمعدل تهديفي 0.44