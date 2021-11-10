الاطفال المحرومين يتسببون في تكريم مهاجم مان يونايتد “راشفورد” بوسام الامبراطورية البريطانية

ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا - صور Reu

تعهد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ماركوس راشفورد بمواصلة حملته لمساعدة الأطفال المحرومين بعد أن منحه الأمير وليام وسام الامبراطورية البريطانية.

تم تكريم ماركوس راشفورد (24 عامًا) بعد الحملة التي قام بها تجاه الاطفال المحرومين وضمان عدم تعرضهم للجوع خلال جائحة كوفيد-19.

منحه الامير وليام الذي يرأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أيضًا، وسام الإمبراطورية البريطانية في حفل اقيم في قلعة وندسور اعترافًا بانجازه وخدمة بلاده.

وأكد راشفورد بأنه سيمنح هذا الوسام لوالدته ميلاني التي قامت بتربيته الى جانب أشقائه الأربعة.

وقال راشفورد “أحاول منح الأطفال الأشياء التي لم أكن املكها عندما كنت طفلًا، احاول منحهم فرصة واعتقد بأنهم يستحقونها، أي طفل لا يستحق هذا الأمر؟ اعتقد انه نوع من العقاب عدم قدرتهم على أن يحصلوا على الطعام أو الكتب”.

وتابع “أنها خطوات بسيطة لكن يمكن أن يكون لها أثر قوي، أرى الجيل القادم من بعدي بأنه جيل مُميز جدًا”.

وختم “هم (الاطفال) في حاجة فقط الى من يرشدهم على الطريق الصحيح وهذا ما أقوم به”.