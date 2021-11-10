تعرف مع الخليج 365 على الهداف التاريخي لمنتخب السعودية طوال مشاركات الصقور الخضر في المحافل الدولية من خلال المباريات الرسمية فقط منذ أن تأسس في عام 1956 وحتى الآن.

مر على تاريخ منتخب السعودية العديد من الهدافين الذي لا يمكن نسيانهم، وحينما تتطرق للحديث عن المهاجم الهداف أمام عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية سيحضر في البال ومن دون تردد اسم ماجد عبدالله، سامي الجابر، وياسر القحطاني.

وغالبًا ما تكون هوية الهداف التاريخي للمنتخبات لاعبًا بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى سهولة تسجيل الاهداف آنذاك، نظرًا لعدم ظهور التعقيدات التي أصبحت عليها كرة القدم في الوقت الحالي.

وهو الأمر الذي ينطبق على منتخب السعودية، حيث لا يتواجد في العشر الاوئل بقائمته التاريخية للهدافين سوى لاعب واحد فقط لم يعلن اعتزاله بشكلٍ رسمي رغم عدم استدعاؤه منذ انضمامه للصقور آخر مرة في كأس العالم روسيا 2018، وهو محمد السهلاوي الذي يلعب ضمن صفوف معيذر القطري في الوقت الحالي.

من هو هداف منتخب السعودية التاريخي؟

يتربع ماجد عبدالله على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب السعودية برصيد 71 هدف في 116 مباراة خاضها بجميع المسابقات الدولية الرسمية بين 1978 و1994، بمعدل 0.61 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل المهاجم الملقب بماجدونا الهدف الدولي الأول له مع السعودية في مباراة رسمية ببطولة كأس الخليج 1979 وكان في شباك منتخب الإمارات، بينما كان آخر هدف له أمام الكويت في تصفيات كأس العالم 1994.

ويتواجد سامي الجابر في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين التاريخيين للأخضر السعودي بتسجيله 46 هدفًا في 156 مباراة دولية رسمية في الفترة الممتدة من 1992 وحتى 2006، بمعدل تهديفي 0.29.

بينما يقبع ياسر القحطاني في المركز الثالث بـ42 هدف في 112 مباراة رسمية من 2002 حتى 2013 بمعدل 0.37 هدف في المباراة الواحدة.

4- عبيد الدوسري (1994 – 2002) – سجل 41 هدف في 84 مباراة رسمية – بمعدل تهديفي 0.48

5- طلال المشعل (1998 – 2006) – سجل 32 هدف في 60 مباراة رسمية – بمعدل تهديفي 0.53

6- خالد مسعد (1988 – 1998) – سجل 28 هدف في 114 مباراة رسمية – بمعدل تهديفي 0.24

7- محمد السهلاوي (2010 – حتى الآن) – سجل 28 هدف في 42 مباراة رسمية – بمعدل تهديفي 0.66

8- فهد المهلل (1992 – 1999) – سجل 26 هدف في 87 مباراة رسمية – بمعدل تهديفي 0.29

9- سعيد العويران (1992 – 1998) – سجل 24 في 72 مباراة رسمية – بمعدل تهديفي 0.33

10- إبراهيم سويد (1997 – 2005) – سجل 24 في 86 مباراة رسمية – بمعدل تهديفي 0.27