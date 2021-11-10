النصر السعودي يستغل التوقف الدولي ويقيل مدربه بيدرو إيمانويل

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء إقالة المدير الفني للفريق الأول البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد أن فشل انتشال الفريق من عثراته.

وذكر النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق”.

وأضاف البيان :”سيتولى مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيًا حتى الإعلان عن المدرب الجديد”.

وكان مسؤولو النصر تعاقدوا أواخر الشهر الماضي مع بيدرو ليخلف البرازيلي المقال مانو مينيز، ولكنه لم يوفق في انتشال الفريق من عثراته.

ومنذ تولي بيدرو مسؤولية تدريب “العالمي” لم يعرف طعم الفوز حتى الآن في 4 مباريات بواقع مباراة في دوري أبطال آسيا و3 لقاءات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر الفريق من الهلال وودع البطولة الآسيوية وتعادل مع الفيحاء وخسر من الاتفاق والشباب، لتقوم الإدارة بإقالة المدرب رسميًا.

وكان النصر السعودي، أعلن، اليوم، قبول استقالة المدير التنفيذي بالنادي، حسين عبد الغني.

وكان نادي النصر قد وجه شكره لحسين عبدالغني على الفترة التي قضاها كمدير تنفيذي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع “تويتر” صورة لعبدالغني، وعلق عليها: “وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبد الغني“.

‏وتابع :”قدم رئيس النادي مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب، متمنين له التوفيق “.

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.