سجل الابطال | كم عدد بطولات وألقاب منتخب العراق لكرة القدم؟

تأسس منتخب العراق لكرة القدم والملقب بـ “أسود الرافدين” منذ عام 1948، وأصبح عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ عام 1950، وفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1970، والهيئة الكونفدرالية الإقليمية الفرعية اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منذ عام 2001.

كما تعتبر العراق عضواً في الاتحاد العربي لكرة القدم منذ عام 1974، وفي سياق هذا التقرير يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات منتخب العراق العراق لكرة القدم منذ تأسيسه.

تأهل منتخب العراق للمرة الأولى في تاريخه الى نهائيات كأس العالم عام 1986 في المكسيك، بعددما أطاح بنظيره السوري من التصفيات في المباراة الفاصلة.

في المباراة الأولى من المجموعة الثانية في كأس العالم 1986، لعب العراق ضد باراجواي وخسر بصعوبة 1-0، وسجل أول هدف للعراق في نهائيات كأس العالم في المباراة الثانية، اللاعب أحمد راضي ضد بلجيكا 1-2.

وفي عام 1990، تنافس العراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عام 1990، لكنه خسر المباراة الحاسمة ضد قطر.

وخلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 1994، واجه العراق اليابان في الدوحة في آخر مبارياته من التصفيات النهائية يوم 28 أكتوبر عام 1993، فقد العراق فرصته في التأهل بعد تعادله 1-1 مع المنتخب السعودي في مباراته قبل الأخيرة، وفي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 1998، فشل العراق في بلوغ الدور النهائي من التصفيات بعد أن حل في المرتبة الثانية وراء كازاخستان.

في نوفمبر 2004، فشل العراق في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2006، عندما خسر أمام أوزبكستان. على الرغم من ذلك، فاز العراق بجائزة فريق الاتحاد الآسيوي لعام 2004، كما فاز بالميدالية الذهبية لدورة ألعاب غرب آسيا 2005.

وفي عام 2008، فشل المنتخب العراقي في التأهل إلى كأس العالم 2010، بعد فوزين على الصين وأستراليا والتعادل ضد الصين، ثم خسر مباراته الأخيرة في المجموعة 1-0 ضد قطر، وانتهت التصفيات بحصول العراق على رصيد 7 نقاط من 6 مباريات وراء قطر وأستراليا.

شارك العراق في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في عام 2002 وفاز باللقب، وفاز ايضا بـ كأس آسيا عام 2007 للمرة الاولى، على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية بفضل هدف اللاعب “يونس محمود”، ثم تأهل بعدها إلى كأس القارات 2009.

بطولات وألقاب منتخب العراق

كأس آسيا البطل البطل مرة واحدة عام: (2007)

دورة الالعاب الاسيوية البطل مرة واحدة عام: (1982)

كأس اتحاد غرب اسيا البطل مرة واحدة عام: (2002)

دورة ألعاب غرب اسيا البطل مرة واحدة: (2005)

كأس العرب البطل 4 مرات – رقم قياسي – أعوام: (1964، 1966، 1985، 1988)

دوري الألعاب العربية مرة واحدة: (1985)

كأس الخليج العربي 3 مرات أعوام: (1979، 1984، 1988)

بطولات وألقاب منتخب العراق (تحت 20 عاماً)

كأس اسيا في الكويت عام 1975: البطل

كأس اسيا في إيران عام 1977: البطل

كأس اسيا في بنجلاديش عام 1979: البطل

كأس اسيا في تايلاند عام 1982: المركز الثالث

كأس اسيا في قطر عام 1988: البطل

كأس اسيا في اندونيسيا عام 1994: المركز الرابع

كأس اسيا في ايران عام 2000: البطل

كأس اسيا في الامارات عام 2012: المركز الثاني

بطولات وألقاب منتخب العراق (تحت 23 عاماً)

كأس اسيا في سلطنة عمان عام 2013: البطل

كأس اسيا في قطر عام 2016: المركز الثالث

كأس اسيا في الصين عام 2018: نصف النهائي

الألعاب الاولمبية في اثينا عام 2004: المركز الرابع

دورة الألعاب الاسيوية في قطر عام 2006: الميدالية الفضية

دورة الألعاب الاولمبية في كوريا الجنوبية عام 2014: الميدالية البرونزية

بطولات وألقاب منتخب العراق (تحت 17 عاماً)

بطولة اسيا للناشئين في تايلاند عام 1988: المركز الرابع

بطولة اسيا للناشئين في اليابان عام 2004: ربع النهائي

بطولة اسيا للناشئين في أوزبكستان عام 2010: ربع النهائي

بطولة اتحاد غرب اسيا في ايران عام 2005: المركز الثالث

بطولة اتحاد غرب اسيا في سوريا عام 2007: المركز الرابع

بطولة اتحاد غرب اسيا في الاردن عام 2009: المركز الثالث

بطولة اتحاد غرب اسيا في الاردن عام 2018: المركز الخامس

بطولة اتحاد غرب اسيا في الاردن عام 2019: المركز الرابع

كأس العرب في تونس عام 2012: المركز الثاني

كأس العرب في قطر عام 2014: البطل