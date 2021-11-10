مصر.. احتفاء واسع بذكرى وداع "أبو تريكة" غداة انتقاد من إعلامي بارز

بكثافة، احتفى مغردون الأربعاء بذكرى "وداع تاريخي" من نجم كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكة (43 عاما) لجماهير فريقه "الأهلي" قبل 8 سنوات.



هذا الاحتفاء بـ"الماجيكو"، كما يلقبه محبوه، جاء بعد انتقاد الإعلامي المصري البارز، عمرو أديب، الثلاثاء، لنشر "الأهلي" تدوينة الأحد هنأ فيها "أبو تريكة"، صاحبة الشعبية العابرة للانتماءات الكروية، بذكرى يوم ميلاده (7 نوفمبر/ تشرين الثاني)؛ لآنه صدر بحقه حكم نهائي باعتباره "إرهابيا".



وذكرت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، الثلاثاء، أن العاشر من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني يتزامن مع "ذكرى تاريخية لجماهير الأهلي، عقب تتويجه في ذلك اليوم من عام 2013 بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، بفوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدفين أحرز أحدهما أبو تريكة.



وأضافت: "شهدت المباراة وداع النجم محمد أبو تريكة لجماهير الأهلي، كونها آخر مباراة خاضها في مصر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب، ثم اتخاذ قرار الاعتزال".



وفي أوساط الإعلام الرياضي المصري وبين محبي أبو تريكة، تُعرف هذه الذكرى بـ"الوداع التاريخي للماجيكو".



حينها، وجَّه أبو تريكة التحية لجماهير "الأهلي" مع الإنحناء قليلا في ملعب "المقاولون العرب" بالقاهرة، فاشتعلت المدرجات تشجيعا له ورغبة في عدم رحيله عن البساط الأخضر.



والأربعاء، غمرت منصة "تويتر" مئات التغريدات مرفقة بلقطات مصورة للحظة وداع أبو تريكة للجماهير، تحت عنوان "ذكرى وداعية أعظم لاعب ارتدى قميص الأهلي"، مع صوت معلق رياضي يقول: "كل الملعب يصفق لأبو تريكة، وهذه تحيته ...لا تترك الملعب يا تريكة".



فيما نقل آخرون صورا لأبو تريكة وهو يلوح مودعا جماهيره، وأرفق أحدهم مع الصورة عبارة: "مثل اليوم من 8 سنين كان الوداع الأسطوري من أبو تريكة لجماهير الأهلي".



بينما اتجه فريق ثالث من المغردين إلى الربط بين الاحتفاء الغامر بذكرى وداع أبو تريكة للجماهير وبين الرفض لانتقادات الإعلامي عمرو أديب لنشر "الأهلي" تهنئة لـ"الماجيكو" بذكرى يوم ميلاده.



وبموازاة التغريدات المحتفية بأبو تريكة، تواصلت لليوم الثاني تغريدات أخرى تدعم "أديب" في انتقاده لـ"الأهلي"، أكثر أندية إفريقيا فوزا بالألقاب المحلية والقارية وصاحب الشعبية الجارفة محليا وعربيا.



وفي 12مارس/آذار الماضي، قضت محكمة النقض في مصر (أحكامها نهائية) بتأييد قرار صدر عن محكمة الجنايات في 2018 بإدراج أبو تريكة و1528 آخرين، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تنتهي في 1 مايو/ أيار 2023.



وهذا هو الإدراج الثاني بحق أبو تريكة، حيث تم إدراجه بقرار من محكمة جنايات القاهرة لمدة 5 سنوات منذ 12 يناير/ كانون الثاني 2017.



وفي أكثر من مناسبة، نفى أبو تريكة صحة اتهامات له بدعم الإرهاب وأكد على حبه الشديد لبلده، وهو يعيش وأسرته في قطر منذ سنوات، ويعمل محللا لمباريات كرة القدم في مجموعة قنوات "بي إن سبورت".



وساهم أبو تريكة في حصد ناديه" الأهلي" ومنتخب الفراعنة ألقابا عديدة، قبل أن يعتزل اللاعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.



ويحظى "أمير القلوب"، كما يلقبه كثيرون، بجماهيرية كبيرة في مصر وبقية الدول العربية، لما يتمتع به من موهبة وأخلاق، ولاتخاذه مواقف لا تُنسى، منها التضامن مع قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.



(الأناضول)



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