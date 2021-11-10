الامارات | نادي الشارقة يتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر خاص لـ" الإمارات اليوم" أن نادي الشارقة تعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري، الذي تم فك الارتباط معه أخيرا في أعقاب النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية. وكان النادي أسند المهمة مؤقتا إلى المدرب الإسباني خوان كارلوس، والذي لم يحالفه التوفيق في آخر المباريات.

ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل بشأن التعاقد مع كوزمين، مشيرا إلى أن شركة كرة القدم بالنادي ستعلن عن الأمر بشكل رسمي في الساعات القادمة. ويملك كوزمين خبرة كبيرة في مجال التدريب، وسبق له تدريب ناديي العين وشباب الأهلي، وحقق معهما نجاحات كبيرة.

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