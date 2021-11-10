بيكنباور يثني على لوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى فرانز بيكنباور على المدرب الأسبق للمنتخب الألماني يواخيم لوف قبل حفل الوداع الذي يقام قبل مواجهة ألمانيا وليختنشتاين اليوم بتصفيات كأس العالم 2022. وقاد لوف المنتخب الألماني مدة 15 عاما حقق خلالها كأس العالم 2014 قبل أن تتراجع النتائج ويغادر عقب نهاية بطولة أمم أوروبا في يوليو الماضي. وقال بيكنباور، الذي درب ألمانيا الغربية وقادها للفوز بكأس العالم في 1990 «لوف أعاد الفريق لمستوياته، وبالتأكيد سيتم وضع اسمه في تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم كأحد أفضل المدربين». وأضاف»الفريق الذي دربه لوف لعب كرة قدم جميلة».

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