البرازيل تلتقي كولومبيا لانتزاع التأهل

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وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 31 نقطة متقدمة بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الرابع الذي سيضمن تأهله مباشرة أيضا إلى النهائيات، في حين يخوض الخامس الملحق.
وسيطرت البرازيل بشكل كبير على التصفيات وفازت في 10 من أصل 11 مباراة خاضتها حتى الآن، مقابل تعادل واحد كان سلبيا مع كولومبيا الشهر الماضي.
وتنافس كولومبيا التي تعادلت في آخر 3 مباريات، على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة مباشرة، حيث تحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة متفوقة على الأوروغواي بفارق الأهداف ومتخلفة بفارق نقطة واحدة عن الإكوادور الثالثة.
ويمكن للأرجنتين الثانية (25 نقطة) أن تنتزع بطاقة التأهل عندما تواجه الأوروغواي في مونتيفيدو، لكنه يجب أن تصب نتائج أخرى في صالحها أيضا، فيما تأمل الإكوادور في تعزيز آمالها ببلوغ النهائيات عندما تستضيف فنزويلا صاحبة المركز الأخير.
وتلعب البارغواي مع تشيلي وبيرو مع بوليفيا.
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