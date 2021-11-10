فاتزكه يسخر من تصريحات رومينيجه

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وبعد خسارة دورتموند أمام لايبزج بالجولة الماضية من الدوري الألماني، وفوز بايرن على فرايبورج، قال رومينيجه «دورتموند خسر مجددا، الآن يمكننا بالفعل أن نزيل الغبار عن كأس البطولة ببطء».
وقال فاتزكه «بايرن مرحب به لقول هذا. نحن نعمل بشكل مختلف. بعد خسارة بايرن 0 / 5 أمام مونشنجلادباخ بكأس ألمانيا، لم أسمع أي شخص في دورتموند يقول إننا بالفعل نلمع الكأس».
ويحتل بايرن الصدارة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا الوصيف، والذي يحمل لقب الكأس، وذلك بعد مرور 11 جولة.
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