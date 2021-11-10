شكرا لقرائتكم خبر مدرب ألمانيا ينوي استبعاد غير المحصنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألمح المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم هانسي فليك إلى أنه قد يدرس ضم اللاعبين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا فقط، في المستقبل.

وحجز المنتخب الألماني بالفعل مقعده في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر ولكن استعدادات الفريق لمواجهة منتخب ليختنشتاين اليوم تضررت بعد إصابة نيكلاس شوله بفيروس كورونا، ودخول أربعة لاعبين للحجر الصحي لأنهم كانوا على تواصل عن قرب مع اللاعب.

ويوجد جوشوا كيميتش وجمال موسيالا وسيرج نابري وكريم أديمي في العزل وسيغيبون اليوم وعن المباراة الأخيرة أمام أرمينيا الأحد.

وتعرض كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، لانتقادات شيديدة في ألمانيا بعدما كشف أخيرا أنه لم يحصل على اللقاح لأن لديه «قلقا» بشأن الآثار الجانبية على المدى الطويل.

وتعقدت القضية بحقيقة إصابة شوله بالفريق رغم أنه حصل على اللقاح بشكل كامل، ولكن فليك لا يريد موقفا مماثلا العام المقبل.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد أمس «أتمنى ألا يتعين علينا أن نرسل 5 لاعبين لمنازلهم بسبب فيروس كورونا، هذا ما أود رؤيته».

وأكد المدرب أنه لا يوجد تطعيم إجباري في ألمانيا، ولكنه أضاف «بالنسبة لي، ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للنجاة من الجائحة هي الحصول على اللقاح. كل شخص لديه مسؤولياته في النهاية والحق في الرفض».

وقال إن رأيه واضح للغاية بأنه يريد أن يحصل اللاعبون على اللقاح وترك الباب مفتوحا وحذف من يرفض الحصول على اللقاح.

وأضاف «يجب علينا فقط أن ننظر في كيفية فعل هذا في المستقبل، وهذا سيكون في أذهاننا لفترة، وكيف نحمي أنفسنا».

وعمق جوليان دراكسلر جراح المنتخب الألماني بعدما تأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب إصابة عضلية.

وانضم لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي دراكسلر، الذي استدعاه هانسي فليك مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب، لقائمة اللاعبين الغائبين.

واستبعد الثنائي فلوريان فريتز ونيكو شلوتربيك بسبب مشاكل عضلية.

واستدعى فليك جوناثان تاه وماكسيمليان أرنولد وريدلي باكو وكيفن فولاند ليكونوا بدلاء للاعبين الغائبين، ولكن داركسلر لن يتم استبداله.

وستشهد مباراة اليوم حفل وداع لمدرب المنتخب السابق يواخيم لوف.

وستصبح الكرواتية إيفانا مارتينسيتش أول حكمة تدير مباراة للرجال على مستوى المنتخبات.