شكرا لقرائتكم خبر النصر يمنح بيدرو الرقم 9 بقائمة المقالين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 40 يوما فقط أمضاها في تدريب النصر، أعلن الأخير أمس إقالة مديره الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، ليسجل المدرب حالة الإقالة التاسعة في الدوري والثانية في النصر خلال الموسم الحالي لدوري الأمير حمد بن سلمان للمحترفين الذي لم يمر منه سوى 11 جولة فقط.

وذكر النادي في بيان رسمي أمس عبر حسابه في تويتر «قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربا للفريق».

وأضاف البيان «سيتولى مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد».

وفشل بيدرو في تحقيق نتائج إيجابية مع النصر، فبعد الخسارة من الغريم التقليدي الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتبخر أحلام النادي في الوصول لنهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخه، عجز الفريق أيضا في كسب أي من المواجهات الثلاث بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر من الاتفاق ثم تعادل أمام الفيحاء وخسر أمام الشباب.

وجاء قرار الإقالة بعد أن سمحت الإدارة للمدرب بيدرو بالمغادرة إلى البرتغال لقضاء إجازة قصيرة في بلده خلال فترة التوقف الحالية، حيث كان من المقرر أن يعود للسعودية أمس.

وذكرت مصادر إعلامية أجنبية أن النصر يفضل التعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي أبيل فيريرا لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم والموسم المقبل.

وفي الوقت الذي سبق قرار إلغاء عقد بيدور، أعلنت إدارة النصر أيضا قبول الاستقالة التي تقدم بها المدير التنفيذي للفريق حسين عبدالغني، ورجحت أنباء تكليف إداري الفريق الأول خالد الغنيمان بمهمة عبدالغني.

وكتب النصر بموقعه في تويتر»وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغني. قدم رئيس النادي مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدا أنه أدى عمله الإداري بكل تفان وإخلاص كما كان نجما متفانيا كلاعب، متمنين له التوفيق».

إيمانويل خلال 40 يوما







تم التعاقد معه في 1 أكتوبر



أقيل في 10 نوفمبر



قاد الفريق في 5 مباريات



فاز مرة واحدة وكانت على الوحدة الإماراتي (5/ 1) بربع نهائي أبطال آسيا.



خسر من الهلال 1/ 2 بنصف نهائي أبطال آسيا.



خسر من الاتفاق 0/ 1 في الدوري.



تعادل مع الفيحاء 1/1 في الدوري.



خسر من الشباب 0/ 1 في الدوري.



الإقالة رقم 9