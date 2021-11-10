شكرا لقرائتكم خبر النزال الأشرس.. الأخضر يتحدى الكنغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الأسترالي اليوم على ملعب واسترن سيدني ضمن مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتصدر الأخضر المجموعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، يليه المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم عمان (6 نقاط) واليابان (6 نقاط) والصين (3 نقاط) وأخيرا فيتنام دون رصيد من النقاط.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز لضمان توسيع الفارق بينه وبين أستراليا والاقتراب كثيرا من التأهل للنهائيات، إلا أن تشكيلة المدير الفني هيرفي رينارد تنقصها عناصر مؤثرة اليوم بداعي الإصابات، حيث يغيب الأساسيان ياسر الشهراني وعبدالله مادو، والبديل محمد الكويكبي.

ورفض هيرفي التحدث عن تأثير هذه الغيابات في المؤتمر الصحفي أمس، مؤكدا أن لديه بدلاء قادرين على تعويض غياب أي لاعب.

ويلاحق رينارد تحقيق الفوز الخامس له على التوالي بهذه التصفيات، وتسجيل الفوز الأول على أستراليا، حيث لم يسبق أن فاز الأخضر على أستراليا خلال المواجهات السابقة التي جمعت الفريقين.

واستعاد رينارد خدمات نجم خط الوسط سالم الدوسري بعد أن غاب عن مباراتي اليابان والصين في الجولتين الماضيتين بسبب الإصابة.

من جانبه يأمل المنتخب الأسترالي في أن تدعمه ورقة الجمهور من خلال حضور 24 ألف متفرج وهي سعة ملعب المباراة في أول مواجهة للمنتخب على أرضه بعد فترة طويلة ظل يخوض خلالها مبارياته خارج ملعبه كإجراء من أستراليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويبحث الكنغر الأسترالي عن تعويض خسارته الماضية أمام اليابان 1/ 2، وهي الأولى بعد سلسلة طويلة من الانتصارات.

لقاءات سابقة بين المنتخبين

تصفيات 2014:

السعودية 1 /3 أستراليا (ذهابا)

أستراليا 4/ 2 السعودية (إيابا)

تصفيات 2018:

السعودية 2 /2 أستراليا (ذهابا)

أستراليا 3/ 2 (إيابا)

نتائجهما بالتصفيات الحالية

السعودية

فازت على فيتنام 3/ 1

فازت على عمان 1/ 0

فازت على اليابان 1/ 0

فازت على الصين 3/ 2

أستراليا

فازت على الصين 3/ 0

فازت على فيتنام 1/ 0

فازت على عمان 3/ 1

خسرت من اليابان 1/ 2

محطات سابقة

تحمل مواجهة اليوم الرقم 6 في تاريخ مواجهة المنتخبين في كل البطولات.

التقيا للمرة الأولى عام 1997 بكأس القارات وفاز الأخضر 1/ 0 سجله محمد الخليوي.

أخر لقاء جمع بينهما كان بتصفيات مونديال 2018 وانتهى بفوز أستراليا 3/ 2 بأرضها.

سجل الأخضر في شباك أستراليا 8 أهداف بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

حقق الأخضر الفوز في الجولات الأربع الماضية جامعا 12 نقطة.

فازت أستراليا في ثلاث جولات وخسرت الجولة الماضية أمام اليابان 1/ 2 حاصدة 9 نقاط.

يتعادلان في عدد الأهداف المسجلة بالتصفيات الحالية بواقع 8 أهداف لكل منهما.

كل منهما استقبل 3 أهداف في التصفيات الحالية.

كلاهما كسب اللقاءات (3 مباريات) التي أقيمت على أرضه.

مطامح الأخضر من مواجهة اليوم

المحافظة على صدارة المجموعة

توسيع الفارق بينه وبين أستراليا

إبطاء قطار أستراليا

تحقيق فوز خامس على التوالي في التصفيات

تجنب الخسارة

تسجيل فوز أول على أستراليا بتصفيات المونديال