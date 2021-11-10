الاتحاد يواجه ضمك وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمس تدريباته على ملعبه الرئيس وسط غياب 6 لاعبين دوليين يشاركون مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الحالية.

وينخرط الخماسي فهد المولد وعبدالرحمن العبود وزياد المولد وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي بمعسكر المنتخب الأول في سيدني تأهبا لمواجهة منتخب أستراليا اليوم بمنافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكذلك استعدادا للعب أمام منتخب فيتنام في الجولة السادسة للتصفيات.

كما انضم اللاعب أحمد حجازي لمعسكر المنتخب المصري الذي سيواجه منتخب أنجولا ثم الجابون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين في التدريبات بشقيها اللياقي والفني تمهيدا لإقامة لقاء ودي مساء الأحد المقبل أمام ضمك على ملعب النادي الرئيس يأمل من خلاله المدرب كوزمين كونترا لاستمرار اللاعبين في أجواء اللقاءات التنافسية، وكذلك اختبار عدد من اللاعبين الصاعدين من فئة الشباب الذين تم استدعاؤهم لتغطية النقص بسبب غياب الدوليين.

وتتابع إدارة النادي مع الجهاز الفني عملية التقييم الدورية للاعبين المحليين والأجانب تمهيدا لإجراء تغييرات مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستنطلق في يناير 2022.