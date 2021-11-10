شكرا لقرائتكم خبر سالم الدوسري: جماهيرهم لا تخيفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي أمس «المباراة ستكون صعبة لأهميتها في طريقنا نحو التأهل إلى كأس العالم 2022، طموحنا وتركيزنا عال لتجاوز هذه المواجهة، لذلك من المهم أن نكسب نقاطها كاملة».
وعن مدى تأثير الجماهير الأسترالية المتوقع حضورها اليوم على لاعبي الأخضر، قال «وصلنا لمرحلة من الاحترافية تمكننا من اللعب تحت الضغط وأمام أي أعداد من الجماهير، فقط يتوجب علينا أن نحترم المنتخب المنافس».
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