شكرا لقرائتكم خبر سالم الدوسري: جماهيرهم لا تخيفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري صعوبة المهمة اليوم أمام منتخب أستراليا في الجولة الخامسة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي أمس «المباراة ستكون صعبة لأهميتها في طريقنا نحو التأهل إلى كأس العالم 2022، طموحنا وتركيزنا عال لتجاوز هذه المواجهة، لذلك من المهم أن نكسب نقاطها كاملة».

وعن مدى تأثير الجماهير الأسترالية المتوقع حضورها اليوم على لاعبي الأخضر، قال «وصلنا لمرحلة من الاحترافية تمكننا من اللعب تحت الضغط وأمام أي أعداد من الجماهير، فقط يتوجب علينا أن نحترم المنتخب المنافس».