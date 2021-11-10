تصفيات آسيا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 12:10: أستراليا والسعودية (المجموعة B) 14:00: كوريا الجنوبية والإمارات (المجموعة A) 15:00: فيتنام واليابان (المجموعة B) 15:00: لبنان وإيران (المجموعة A) 18:00: الصين وعمان (المجموعة B) 20:00: العراق وسوريا (المجموعة A)

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