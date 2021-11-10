تصفيات أوروبا لكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20:00 إذربيجان ولوكسمبورج 20:00 جورجيا والسويد 20:00 روسيا وقبرص 22:45 أيرلندا والبرتغال 22:45 اليونان وإسبانيا 22:45 ألمانيا وليشتنشتاين 22:45 رومانيا وأيسلندا 22:45 مالطة وكرواتيا 22:45 سلوفاكيا وسلوفينيا

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