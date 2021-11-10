شكرا لقرائتكم خبر رينارد: هدفنا التأهل للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن قوة المنتخب الأسترالي قال «لا أخشى أي منتخب قبل أي مباراة، بل دائما أتطلع لأكون جزءا من مثل هذه المباريات الكبيرة، فجميعا يعرف ما يجب عليه فعله، ولدينا ثقة مطلقة بهذه التشكيلة من اللاعبين».
وعن مدى تأثير الحضور الجماهير على الأخضر، أجاب «مباراة على مستوى عال، وستجذب اهتمام الكثير من متابعي كرة القدم، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء المنتخبين».
وعن غياب بعض الأسماء بداعي الإصابة قال «لدينا البديل المناسب الذي يمكنه تعويض الغيابات».
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