شكرا لقرائتكم خبر رينارد: هدفنا التأهل للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن مواجهة أستراليا اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، «إن المملكة العربية السعودية لديها إمكانات عالية على مستوى كرة القدم وطموحات كبيرة في تحقيق المزيد، لكن هدف الوقت الراهن هو التأهل إلى كأس العالم 2022».

وعن قوة المنتخب الأسترالي قال «لا أخشى أي منتخب قبل أي مباراة، بل دائما أتطلع لأكون جزءا من مثل هذه المباريات الكبيرة، فجميعا يعرف ما يجب عليه فعله، ولدينا ثقة مطلقة بهذه التشكيلة من اللاعبين».

وعن مدى تأثير الحضور الجماهير على الأخضر، أجاب «مباراة على مستوى عال، وستجذب اهتمام الكثير من متابعي كرة القدم، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء المنتخبين».

وعن غياب بعض الأسماء بداعي الإصابة قال «لدينا البديل المناسب الذي يمكنه تعويض الغيابات».