غرامة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا وسبورتنج لشبونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قررت اليوم، الأربعاء، تغريم نادي الزمالك 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ليصبح المبلغ المستحق للنادي البرتغالي لدى الزمالك مليون و100 ألف دولار مستحقة الدفع خلال شهر.

وفي السياق ذاته، كشف عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن تحرك النادي الأبيض للاستئناف على حكم حصول سبورتنج لشبونة البرتغالي على 400 ألف دولار إضافية في قضية شيكابالا.

وفي تصريحات لموقع "يلا كورة"، قال أدهم إن "الزمالك تواصل مع المحامي الإيطالي لاتخاذ قرار بالاستئناف لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد نهاية كافة خطوات الاستئناف في المحكمة الرياضية الدولية".

من ناحية أخرى، قرر مسئولو نادي الزمالك تقسيم اللاعبين المطلوب التجديد معهم قبل يناير المقبل، الي 3 مراحل، بحيث تضم كل مرحلة ما يقرب من 3 الي 4 لاعبين يتم التفاوض معهم للتوقيع علي عقود جديدة مع الزمالك.

ويحتاج الزمالك للتجديد الي كل من محمد أبو جبل وطارق حامد وحازم امام وعبد الله جمعة ومصطفي فتحي ومحمد اوناجم ورزاق سيسيه واشرف بن شرقي ومحمود عبد العزيز زيزو ومحمد اشرف روقا، وقام مسئولو الزمالك بتقسيم اللاعبين الي 3 مراحل من حيث المفاوضات حتي تتم عملية التجديد لجميع عناصر الفريق بنظام محدد وثابت، كما تم تقسيم اللاعبين الي فئات مالية يتم وضع اللاعبين بها من خلال مستواهم وما يقدموه للفريق .