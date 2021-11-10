بيراميدز يكشف موعد عودة التونسي بن يوسف

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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي بيراميدز المصري أن المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف سيعود للتدريبات في غضون أسبوع من الآن.
وقال الدكتور مصطفي المنيري، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأربعاء أن بن يوسف يواصل تدريباته العلاجية والتأهيلية من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق الثلاثة الأولى في الدوري المصري.
وأضاف: “يعاني المهاجم التونسي من شد في عضلة السمانة تعرض لها قبل ليلة من مباراة المقاصة في بداية مشوار الدوري المصري ليغيب على إثرها عن اللقاءات الثلاثة أمام المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري”.
وأوضح أن فخر الدين مستمر في أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي على أن يعود لتدريبات الكرة مجددًا خلال أسبوع من الآن على أمل تجهيزه لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.
ويحل بيراميدز، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأهلي (المتصدر)، ضيفًا على المصري يوم 19 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من المسابقة.
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