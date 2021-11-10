ملياردير تشيكي يسيطر على 27% من أسهم وست هام يونايتد

لاعبي نادي وست هام يونايتد - صور Reu

أعلن متحدث باسم مجموعة 1890 التابعة للملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي أنه استحوذ على 27 بالمئة من أسهم وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

وسينضم كريتينسكي، الذي يملك نادي سبارتا براج التشيكي، وزميله بافل هورسكي إلى مجلس إدارة نادي وست هام يونايتد.

وقال وست هام في بيان “يمثل الاتفاق تعزيزًا إضافيًا لرأس مال النادي، والذي سيساعد في الواقع على تخفيض الديون طويلة المدى، والقدرة على مواصلة ضخ الأموال في مجالات عديدة”.

وأضاف كريتينسكي “أنا سعيد بنجاح هذه العملية المليئة بالتفاصيل، أنا شخص محب لكرة القدم، أنا أقدر بشدة وأحترم التاريخ الاستثنائي والتقاليد المرتبطة بوست هام يونايتد”.

ويتردد أن قيمة النادي اللندني قُدرت بنحو 600 مليون جنيه استرليني (812 مليون دولار).

ورفض مالكو وست هام والرئيسان المشاركان ديفيد جولد وديفيد سوليفان في وقت سابق هذا العام عرضين للاستحواذ من شركة بي.أية.أي وهي مجموعة يرأسها رجل الأعمال الأذربيجاني نسيب بيرييف.

وقالت كارين برادي نائبة رئيس وست هام “كان ديفيد سوليفان وديفيد جولد منفتحين دائمًا للغاية على إيجاد مستثمرين مناسبين للانضمام لهم في ملكية وست هام”.

ويحتل وست هام يونايتد، الذي تغلب على ليفربول يوم الأحد الماضي، المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وسيلتقي الفريق خارج أرضه مع ولفرهامبتون واندرارز في 20 نوفمبر الحالي عقب فترة التوقف الدولية.