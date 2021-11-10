جو ألين: الجيل الذهبي لويلز أمام فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم

أبدى جو ألين، لاعب المنتخب الويلزي لكرة القدم، تقبله لفكرة أن الجيل الذهبي لبلاده سينال فرصة أخيرة للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المنتخب الويلزي سيختتم مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بمباراتين على ملعبه أمام كل من بيلاروس وبلجيكا الاسبوع المقبل، ويحتاج إلى أربع نقاط لضمان مقعد مؤهل للمباريات الفاصلة المؤهلة للمونديال.

ومع النجاح الذي حققه الفريق في دوري الأمم الأوروبية، فهذا يعني أنه سيخوض المباريات الفاصلة في كل الأحوال، وتمثل كأس العالم 2022 فرصة أخيرة لجو ألين وآرون رامسي وجاريث بيل للمشاركة في أكبر حدث كروي.

وشارك الثلاثي في نسختين من أمم أوروبا، لكنهم سيكونون في منتصف الثلاثينات من العمر مع حلول كأس العالم 2026.

وقال ألين عن التأهل لكأس العالم: “هذا الشيء الذي لم نحققه”.

وأضاف: “لقد اقتربنا كثيرًا في الماضي لكننا لم ننجح في تحقيق التأهل في اللحظة الأخيرة”.

وتابع ألين: “كما نعلم جميعًا لقد أصبحنا أكبر سنًا ونتجه للمراحل الأخيرة في مسيرتنا الكروية”.

وأوضح: “نحن ندرك تمامًا بأن الوقت ينفد منا وأننا قد لا نحظى بنفس الفرصة مرة أخرى”.

وقال ألين: “لا يمكن أن يكون لدينا حافز أكبر من ذلك لفعل كل شيء في المباريات المقبلة في محاولاتنا للوصول إلى هناك(قطر)”.

ويستعد جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد والهداف التاريخي للمنتخب الويلزي، للمشاركة في مباراته رقم 100 أمام بيلاروس يوم السبت المقبل، وذلك عقب تعافيه من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها منذ شهرين.

وسيخوض آرون رامسي، صانع ألعاب فريق يوفنتوس ، مباراته الدولية رقم 70 في ملعب كارديف سيتي، فيما يدخل جو ألين مباراته الدولية رقم .68

وأوضح ألين: “اللعب في كأس العالم هو الشيء الوحيد الذي يتصدر قائمة ما أريد تحقيقه”.