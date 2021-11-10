سجل الابطال | كم عدد بطولات وألقاب منتخب السعودية لكرة القدم؟

تأسس المنتخب السعودي لكرة القدم والملقب بـ”الصقور الخضر” عام 1956، وانضم إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) عام 1956، وكذلك انضم إلى الاتحاد الآسيوي في ذات العام، وفي سياق هذا التقرير يستعرض معكم موقع الخليج 365 عدد بطولات وألقاب منتخب السعودية.

تأهل منتخب السعودية لنهائيات كأس العالم خمس مرات منها أربع مرات متتالية منذ صعوده الأول في مونديال أمريكا عام 1994، الذي شهد انجاز تاريخي حيث استطاع من خلال مشاركته الأولى بلوغ الدور الأول في مجموعة لم تكون سهلة ضمت كلاً من هولندا والمغرب وبلجيكيا، حيث استطاع الفوز على المغرب وبلجيكيا وخطف البطاقة الثانية ويصعد مع الطواحين إلى دور ستة عشر.

وخرج المنتخب السعودي من الجولة الأولى من مباريات كأس العالم خلال مشاركاته الثلاث التالية لمونديال عام 1994، ثم انقطع بعدها عن التأهل للمسابقة القارية حتى تأهل للمرة الخامسة عام 2018 في روسيا.

وفي كأس العالم 2018 خرج المنتخب السعودي في الدور الأول عقب خسارته في أول جولتين أمام منتخبي روسيا والأورجواي، ولعب في آخر جولة مع المنتخب المصري وحقق 3 نقاط بعد فوزه 2-1، أحرز الهدفين للمنتخب السعودي سلمان الفرج والثاني الذي سدده سالم الدوسري في الثواني الأخيرة من المبارة مقابل هدف أحرزه محمد صلاح للمنتخب المصري.

وترجع أول مشاركة للمنتخب السعودي في كأس الخليج عام 1970، أمام منتخب الكويت وشهدت إحراز أول هدف سعودي في البطلوة سجله اللاعب “محمد العبدلي”.

كما شارك المنتخب السعودي لأول مرة في بطولة آسيوية وكانت تلك البطولة هي دورة الألعاب الأسيوية عام 1978، والتي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك وكانت المباراة ضد المنتخب الصيني وضمت مجموعة السعودية إلى جانب الصين كلاً من قطر والعراق.

وكانت انطلاقة المنتخب السعودي نحو الشهرة الأسيوية في كأس آسيا عام 1984 الذي توج بلقبه للمرة الأولى في تاريخه حيث استطاع التغلب على الصين بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، ليهيمن بعدها المنتخب السعودي على القارة الصفراء بأن يكون ضيفاً دائماً في الأدوار النهائية في كل النسخ التي تلت تلك البطولة حتى عام 2000.

وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1984 شهد أول ظهور رسمي في الأولمبياد لمنتخب السعودية، حيث لعب السعوديون في هذه البطولة ضد كلا من البرازيل والمغرب وألمانيا الغربية واستطاع وقتها اللاعب “ماجد عبد الله” تسجيل أول هدف لمنتخب بلاده في الأولمبياد.

بطولات وألقاب منتخب السعودية (الدولية)

كأس القارات

الوصيف عام 1992

المركز الخامس عام 1995

المركز السابع 1997

المركز الرابع 1999

بطولات وألقاب منتخب السعودية (القارية)

كأس آسيا

البطل 3 مرات أعوام: (1984، 1988، 1996)

الوصيف 3 مرات أعوام: (1992، 2000، 2007)

الألعاب الاسيوية

الميدالية الفضية مرة واحدة عام: (1986)

بطولات وألقاب منتخب السعودية (إقليمية)

كأس الخليج العربي

البطل 3 مرات أعوام: (1994، 2002، 2003)

الوصيف 7 مرات أعوام: (1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014، 2019)

كأس العرب

البطل مرتين عامي: (1998، 2002)

الوصيف مرة واحدة عام: (1992)

بطولات آخرى فاز بها منتخب السعودية

كأس الأمم الأفرو آسيوية: الوصيف مرتين (1985، 1997)

دورة الألعاب العربية: الميدالية الفضية مرة واحدة عام (1976)

ألعاب التضامن الاسلامي 2005: الميدالية الذهبية عام (2005)

بطولات وألقاب منتخب السعودي الأولمبي (تحت 23 عاما)

كأس الخليج العربي بالسعودية: البطل مرة واحدة

كأس الخليج العربي بقطر: المركز الثالث

الأولمبياد: (تأهل الى أولمبياد لو أنجلوس عام 1984، وأولمبيد أتالانتا عام 1996)

بطولات وألقاب منتخب السعودية للشباب (تحت 20 عاما)

كأس العالم للشباب في كولومبيا عام 2011: التأهل الى دور الـ 16

كأس العالم للشباب في اليابان عام 2017: تأهل الى دور الـ 16

كأس آسيا للشباب في إيران عام 1977: ربع التهائي

كأس اسيا للشباب في بنجلاديش عام 1978: ربع النهائي

كأس اسيا للشباب في الامارات عام 1985: الوصيف

كأس اسيا للشباب في السعودية عام 1986: البطل

كأس اسيا للشباب في الامارات عام 1992: البطل

كأس اسيا للشباب في تايلاند عام 1998: المركز الثالث

كأس اسيا للشباب في قطر عام 2002: المركز الثالث

كأس اسيا للشباب في الهند عام 2006: ربع النهائي

كأس اسيا للشباب في السعودية عام 2008: ربع النهائي

كأس اسيا للشباب في الصين عام 2010: نصف النهائي