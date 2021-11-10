الغيرة تدفع لاعبة باريس سان جيرمان للإعتداء على زميلتها بطريقة المافيا

ألقي صباح اليوم الثلاثاء القبض على لاعبة خط وسط باريس سان جيرمان “أميناتا ديالو” لكونها على صلة بالهجوم على زميلتها في باريس سان جيرمان “خيرة حمراوي”، بعد معاملتها بطريقة المافيا للتخلص منها في الفريق والمنتخب الوطني الفرنسي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الهجوم حدث بعد لقاء فريق باريس سان جيرمان في 4 نوفمبر 2021، لذلك غابت حمراوي عن مباراة باريس سان جيرمان امام ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا للسيدات مساء يوم الثلاثاء.

وقال قريب الحمراوي للصحيفة الفرنسية أنه في حوالي الساعة 10 مساءً، اقترب رجلان ملثمان من السيارة، ويُزعم أن أحدهما تمكن من فتح باب الراكب وسحب لاعبة برشلونة السابقة الحمراوي من السيارة.

ويضيف تقرير ليكيب أن الرجال بدأوا في مهاجمة أرجل اللاعب بقضيب حديدي، قبل الفرار من مكان الحادث.

ونقلت اللاعبة إلى مستشفى في بويسي حيث عولجت من إصابات في يديها ورجليها، لذلك تم استبعادها من فوز باريس سان جيرمان 0/4 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في مباراة يوم الثلاثاء.

وأفادت الأنباء أن ديالو، التي كانت في باريس سان جيرمان منذ 2016، اعتقلت يوم الأربعاء 10 نوفمبر بسبب تورطها المزعوم في الهجوم على زميلتها في خط الوسط.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيان رسمي حول الحادثة على الفور، وجاء فيه على “أحيط باريس سان جيرمان علمًا باحتجاز أميناتا ديالو لدى الشرطة هذا الصباح من قبل نادي فرساي SRPJ كجزء من الإجراءات التي بدأت في أعقاب هجوم مساء الخميس الماضي على لاعبي النادي.”

واضاف البيان “باريس سان جيرمان تعمل مع فرساي SRPJ لتسليط الضوء على الحقائق. النادي حريص على التقدم المحرز في الإجراء وسيدرس المتابعة التي ستعطى له “.

من هي خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان؟

خيرة الحمراوي، 31 عامًا، في فترتها الثانية في النادي الفرنسي، بعد أن لعبت في العاصمة باريس بين عامي 2012 و 2016.

وقضت حمراوي فترات لمدة عامين مع ليون وبرشلونة، وحصلت على لقبين في الدوري ولقبين في دوري أبطال أوروبا مع النادي الفرنسي، كما توجت بلقبين آخرين في الدوري وكأس دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

عادت خيرة حمراوي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الماضي، وهي لاعبة دولية مع منتخب فرنسا، شأنها شأن المتهمة بالاعتداء عليها أميناتا ديالو.